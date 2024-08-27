Врач из Актау Болат Ишангали переплыл Босфор

Врач акушер-гинеколог Болат Ишангали принял участие в единственном в мире кросс-континентальном заплыве в Стамбуле. Об этом врач акушер-гинеколог написал на своей странице в Instagram.

Кадр видео

Актаускому врачу удалось переплыть пролив Босфор, соединяющий азиатский и европейский континенты, длиной 6,5 километра. Межконтинентальный заплыв через Босфор состоялся 25 августа.

В заплыве принимали участие множество пловцов со всего мира.

Болат Ишангали написал на своей странице в Instagram, что готовился к этому событию восемь месяцев.

Вчера случилось то, к чему я так долго готовился. Я переплыл Босфор и стал кросс-континентальным пловцом. Идея вынашивалась в течение двух лет. Но, в силу обстоятельств воплотилась только вчера. Надо сказать, что это самый популярный заплыв через Босфор. С апреля месяца усердно тренировался on line у тренера Swim Formula Ирины. На мой взгляд, очень плодотворно. Группой поддержки выступил Василий Пасенов, за что ему огромное спасибо. Познакомился с пловцами из разных регионов нашей Родины. Очень позитивные, мотивированные и приятные люди. Из Актау не встретил никого, возможно, были участники, но я не знаю. Спасибо моей семье за их поддержку, несмотря на страх и переживания за меня, - поделился впечатлениями Болат Ишангали.

Это не первый житель Актау, который покорил Босфор. В 2022 году пловец из Актау Канат Сактаганов также переплыл пролив.