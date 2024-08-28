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28.08.2024, 09:43

Где отключат воду и электроэнергию в Актау 28 августа

Общество 0 1 775 Лиана Рязанцева

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС» рассказали о том, в каких микрорайонах Актау сегодня, 28 августа, произойдут плановые отключения водоснабжения и электроэнергии.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное отключение воды ожидается в шести микрорайонах:

- техническую воду отключили в домах №№ 5, 7, 8, 17 в 20 микрорайоне, ориентировочно до 20.00;

- технической воды не будет в доме № 2 в 5 микрорайоне, ориентировочно до 17.00;

- технической воды не будет в доме № 27 в 1 микрорайоне, ориентировочно до 14.00;

- технической воды не будет в домах №№ 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17, 28, 29, 30, детский сад в 9 микрорайоне, ориентировочно до 17.00;

- технической воды не будет в домах №№ 1 и 2 в 14 микрорайоне, ориентировочно до 17.00;

- питьевую воду отключили в доме № 9 в 22 микрорайоне, ориентировочно до 17.00.

Отключений электроэнергии сегодня в Актау не запланировано, отметили в ГКП «АУЭС».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

Напомним, что до конца месяца максимально снизят давление питьевой воды в половине Актау. 

 

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