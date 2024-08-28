В Актау поселился «Киану Ривз»

Рафхат Уразбаев создает пародии на героев канадского актера Киану Ривза при помощи искусственного интеллекта и публикует их в Instagram. На текущий момент у жителя Актау более восьми тысяч подписчиков в соцсети.

Фото: кадр из видео / instagram.com/keanu_reeves_kz/

Рафхат Уразбаев поделился историей создания пародии с корреспондентом Lada.kz. По его словам, выбор актера для пародий был неслучайным.

Киану Ривз мне нравится в первую очередь не как актер, а как человек, именно его философия жизни. Я люблю писать тексты, большая часть из которых посвящена теме потребительства у общества. Я думал, как бы мне выдавать свои тексты и набирать просмотры. В прикол записывал свои аудио и ставил их к различным интервью Киану Ривза. То есть, это были реальные интервью Киану Ривза, а голос за кадром – мой. Так начали залетать просмотры. Потом случился казус: оказывается, Киану Ривз очень редко дает интервью, то есть у меня закончились фоны для аудио. Тогда я начал повторять некоторые интервью, только менял голос и текст. Кроме того, когда я еще учился в школе, меня почему-то все называли Нео, говорили, что я на него чем-то похож. Раньше я был намного худее, - рассказал Рафхат Уразбаев.

Все вкупе навело жителя Актау на мысль об использовании искусственного интеллекта в своих публикациях и создании пародий.

Зная, что сейчас технологии развиваются, я решил использовать дипфейк. Дипфейк лег на мое лицо по радиусу, сантиметражу. Выяснилось, что у меня лицо прям как у Киану Ривза, только глаза, взгляд другие, поэтому дипфейк идеально «сел». Когда он «сел», я просто обнаружил, что люди начали путать, где реальный я, а где актер. Так я стал снимать пародии. Одно из видео набрало миллион просмотров, и я решил, что продолжу снимать развлекательный контент, - поделился он.

Обретя популярность, первые заказы на рекламу и видеопоздравления, актауский «Киану Ривз» стал готовиться к съемкам видео более тщательно – он приобрел некоторые атрибуты, которые сейчас помогают усилить сходство с героями реального актера.

У меня просили изобразить Джона Уика. Поскольку у меня не растет борода, я ее заказал у гримеров, также купил парик, который мы подстригли до нужной длины, - сказал житель Актау.

По словам Рафхата Уразбаева, проект не преследует лишь коммерческие цели, в видео поднимаются социальные темы, например, коррупции, отношений, городских проблем.

Через лицо Киану Ривза хотелось бы дать напутствие молодежи. Мы будем делать отсылки к тому, что курение, алкоголь – это вредно. Также рассказывать про ценности Киану Ривза. Мне скидывают пошлые шутки, просят их снять, но я не соглашаюсь, так как это, помимо прочего, может навредить самому актеру, - поделился он.

Мужчина отметил, что изначально супруга не поддерживала его в пародии.

Поначалу жена не поддерживала, говорила: «зачем тебе это надо?». Пошли первые заработки, я привел семью в ресторан и шуточно сказал, что «это Киану Ривз угощает». Сейчас супруга хорошо относится к моему увлечению. Дома меня уже стали называть Киану, - с улыбкой рассказал он.

Рафхату Уразбаеву 39 лет, он – дизайнер интерьера. Увлекается музыкой, играет на пианино, пишет.

Очень много лет работал в «Ладе» верстальщиком, но это было начало 2000-х, - отметил он.

Стоит отметить, что реальный Киану Ривз давно завоевал любовь публики своими поступками. Фанаты и просто любители кино нередко сталкивались с его добротой и человечностью. Так, он помог девушке, у которой сломалась машина посреди дороги. Актер вызвал аварийную службу, а затем довез девушку домой, проехав при этом 80 километров.

Кроме того, Киану Ривз пожертвовал около 70 процентов своего гонорара с первой «Матрицы» на исследования борьбы с раком. Стоит отметить, что гонорар Киану составил 45 миллионов долларов.

Для справки

Киану Ривз – известный канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант.

Нео, Томас А. Андерсон – главный герой серии фильмов «Матрица».

Джон Уик – герой одноименного фильма с участием Киану Ривза в главной роли.

Дипфейк («глубинное обучение» + fake «подделка») – методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте.