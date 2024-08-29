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28.08.2024, 20:00

Почему жители Актау не могут гулять в парке Первого Президента?

Общество 0 3 244 Алия Шарипова

Строительство парка Первого Президента Казахстана в 40 микрорайоне началось еще в 2021 году, однако до настоящего момента он закрыт для посещения. Объяснение предоставили в Актауском городском акимате.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Так, в 2021 году власти объявили о начале строительства парка Первого Президента в 40 микрорайоне за счет собственных средств ТОО «BS Stroy». Сообщалось, что объект станет крупнейшим парком в регионе.

Территория места массового досуга составляет 23 гектара. Отмечалось, что здесь будут площадки для активного отдыха горожан и прогулочные зоны. Кроме того, планировалось высадить аллею цветов, установить музыкальный фонтан, детские игровые площадки, построить беговые и велосипедные дорожки.

Строительство обещали завершить в 2023 году, однако до сегодняшнего дня объект закрыт к массовому посещению, о чем сообщают местные жители.

Вспомнила, что у нас в 40 микрорайоне есть парк, решила поехать и прогуляться. Заметила на территории лавочки, дорожки, вроде и растения были. У парка несколько входов, но все они закрыты металлическими конструкциями, войти не смогла, - рассказала жительница Актау Амина.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата. Ответ предоставили в отделе архитектуры и градостроительства.

По вопросу строительства парка, расположенного в 40 микрорайоне, сообщаем, что заказчиком строительства является ТОО «BS Stroy». На сегодняшний день идут строительные работы. Объект не сдан в эксплуатацию. В связи с этим, вход на территорию строительства не допускается, - сообщили в отделе.

Стоит отметить, что еще незавершенный проект уже успели раскритиковать горожане, назвав его степью с фонарями и брусчаткой.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
В нижней зоне- белая пустошь, в верхней - президентская пустошь. Пустошь и пустошь...
28.08.2024, 18:17
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