Массовый самозахват земли: торговля для предпринимателей - единственный источник дохода в Актау

Установить торговые контейнеры за домом №2 в 27 микрорайоне чиновники назвали вынужденной мерой и просят жителей с понимаем отнестись к временным неудобствам.

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Технический директор торгового рынка «Сити центр» (бывший Зеленый базар - прим. автора) Танат Жалкасов заявил, что строительства жилого объекта, как ранее заявляли жители, здесь не будет. На текущий момент проводится модернизация торгового рынка.

В настоящее время на рынке «Сити центр» проводятся работы по модернизации в соответствии с приказом министра торговли и интеграции. В связи с этим торговые контейнеры временно перемещены в район дома №2, чтобы не прерывать работу предпринимателей, для которых торговля является единственным источником дохода. Эти меры являются временными, и после завершения модернизации контейнеры будут убраны. Мы также обеспечим чистоту в данном районе. Просим жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, - объяснил технический директор торгового рынка «Сити центр» Танат Жалкасов.

Напомним, за домом №2 в 27 микрорайоне выстроились в два ряда контейнеры с автозапчастями, чем оказались недовольны жители.