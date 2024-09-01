Часами в пробках: ситуация с газом накаляется в Актау

Фото предоставил водитель Самат

Автовладельцы жалуются на дефицит сжиженного нефтяного газа на АГЗС.

По их словам, в городе на заправках скапливаются огромные очереди из нескольких десятков машин. Людям приходится часами проводить в машине в ожидании газа.

Что за беспредел в городе, где добывают нефть?! Мы с друзьями ночью объездили несколько АГЗС, кругом бешеные очереди. На ТОО «LPG Trade» вообще газ по талонам. У кого есть эти талоны?, - возмущается водитель Самат.

Lada.kz ожидает комментарий от управления ЖКХ региона.

Ранее чиновники заверяли, что в области имеются запасы голубого топлива.