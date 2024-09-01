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01.09.2024, 11:47

Часами в пробках: ситуация с газом накаляется в Актау

Общество 0 2 151 Сергей Кораблев

Водителям приходится долгое время стоять в пробках за голубым топливом.

Фото предоставил водитель Самат
Фото предоставил водитель Самат

Автовладельцы жалуются на дефицит сжиженного нефтяного газа на АГЗС.

По их словам, в городе на заправках скапливаются огромные очереди из нескольких десятков машин. Людям приходится часами проводить в машине в ожидании газа.

Что за беспредел в городе, где добывают нефть?! Мы с друзьями ночью объездили несколько АГЗС, кругом бешеные очереди. На ТОО «LPG Trade» вообще газ по талонам. У кого есть эти талоны?, - возмущается водитель Самат.

Lada.kz ожидает комментарий от управления ЖКХ региона.

Ранее чиновники заверяли, что в области имеются запасы голубого топлива.

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Комментарии

6 комментарий(ев)
motor
motor
Мына аким, озимиздики, ол казакча суйлейд, ол жаксы адам, бырак осындай ендй, те колыннан келинкиремейди, те баска зат келели может
01.09.2024, 13:29
motor
motor
Мына аким, озимиздики, ол казакча суйлейд, ол жаксы адам, бырак осындай ендй, те колыннан келинкиремейди, те баска зат келели может
01.09.2024, 13:29
fotooleg
fotooleg
У каждой проблемы есть имя и фамилия. А есть органы государственной власти, поставленные разбираться с такими людьми. Почему бездействуют? Опять толкают людей к возмущениям, выступлениям. Зачем? Думаю что такими чиновниками должны серьёзно заниматься, и наказывать. Ведь элементарный вопрос. Просто не хотят думать головой, или не могут. И то и другое преступление. По работе властных структур судят о стране. Разве первый год газ пользуется большим спросом? Имеет ли он экспортный потенциал? Будет ли его потребление увеличиваться? Если на все вопросы да, то нужно завод строить, производство модернизировать. Ну это элементарно же!
01.09.2024, 09:44
Ingul
Ingul
Известное дело - сапожник без сапог. Или это подготовка к повышению цены на газ?
01.09.2024, 09:41
Ingul
Ingul
Известное дело - сапожник без сапог.
01.09.2024, 09:40
fox1167
fox1167
Lada.kz ожидает комментарий от управления ЖКХ региона.----Ответ по шаблону: Туристы!
01.09.2024, 07:50
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