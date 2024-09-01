Часами в пробках: ситуация с газом накаляется в Актау

Водителям приходится долгое время стоять в пробках за голубым топливом.
Автовладельцы жалуются на дефицит сжиженного нефтяного газа на АГЗС.
По их словам, в городе на заправках скапливаются огромные очереди из нескольких десятков машин. Людям приходится часами проводить в машине в ожидании газа.
Что за беспредел в городе, где добывают нефть?! Мы с друзьями ночью объездили несколько АГЗС, кругом бешеные очереди. На ТОО «LPG Trade» вообще газ по талонам. У кого есть эти талоны?, - возмущается водитель Самат.
Lada.kz ожидает комментарий от управления ЖКХ региона.
Ранее чиновники заверяли, что в области имеются запасы голубого топлива.
Комментарии6 комментарий(ев)