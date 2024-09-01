Смогут ли болотные черепахи выжить в Каспии – ответ эксперта

Каким образом пресноводная черепаха могла оказаться на острове в Мангистауской области, является ли это образованием нового подвида, способного существовать в морской среде, на запрос корреспондента Lada.kz ответила временно исполняющая обязанности генерального директора института зоологии министерства науки и высшего образования РК Марина Чирикова.

Фото предоставлено Адильбеком Козыбаковым

Ранее обнаруженная на острове Кулалы в Каспийском море черепаха, как заявила специалист, является болотной - Еmys orbicularis.

Каким образом могла пресноводная черепаха оказаться на морском острове, ответить сложно. В целом, распространение этого вида в Прикаспии само по себе интересно. Например, она есть также на Тупкарагане и в Сауре в Мангистау, что довольно далеко от основного ее ареала, но близко к означенному острову. Вместе с тем нельзя исключить ее завоз туда человеком, - говорит Марина Чирикова.

Сможет ли пресноводная черепаха выжить в морской воде, можно будет понять только после специальных исследований.

Пока можем отметить, что поскольку места обитания болотной черепахи в Мугоджарах и в Тургайском бассейне, которые характеризуются водоемами с резкими колебаниями уровня, а, значит, минерализации в зависимости от периодических колебаний климата, то это даст основания считать ее все- таки терпимой к солоноватым водам, - отметила Марина Чирикова.

Относительно вопросов формирования нового подвида - это отдельная дискуссия, поскольку микроэволюционные процессы в природе идут постоянно и изолированные островные популяции имеют больше шансов оказаться генетически отличными от остальных популяций.

Для таких процессов необходимо довольно много времени и наличие жизнеспособной популяции, а не одного экземпляра. В целом, для более точных ответов необходимо специальное исследование. Отметим как интересный факт, что болотную черепаху в 2010 году нашли в окрестностях города Туркестан и эта находка расположена в 200 километрах к востоку от более раннего известного места нахождения болотной черепахи в нижнем течении реки Сырдарья, - подытожила специалист.

Напомним, ранее пресноводных черепах заметили в Каспийском море.