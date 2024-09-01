18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.63
534.46
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.09.2024, 17:09

Здравствуй, школа: сколько первоклашек пошли учиться в Актау

Общество 0 970 Сергей Кораблев

В этом году порядка 7400 детей впервые переступили порог школы, сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото предоставили в пресс-службе городского акимата
Фото предоставили в пресс-службе городского акимата

В городе насчитывается 28 государственных образовательных учреждений и 33 частные школы. В первый класс пошли 7430 детей.

«Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады» (Умные всегда побеждают сильных), гласит пословица. Она подчеркивает, что сейчас на дворе век знаний, а не силы. Я уверен, что каждый ребенок, переступивший сегодня порог школы, вырастет гражданином, который внесет значительный вклад в будущее нашей страны. Важную роль в этом играет поддержка педагогов и родителей, которые обеспечивают учащимся качественное образование и воспитание. Поздравляю всех с Днем знаний и началом нового учебного года!, - обратился аким города.

Среди школ, открывшихся в новом учебном году, – «Aktau International School» в 18А микрорайоне, «IQ Intellectual School» в микрорайоне Шыгыс-1, «Сункар school» в 28 микрорайоне, «Renaissance School» в 12А микрорайоне, «Gasyr» в 1 микрорайоне, «Dostyq School Aqtau» в 27 микрорайоне, «Нур-Орда» в 29А микрорайоне, «Өркен» в 8 микрорайоне, «Samruk Digital School» в 32В микрорайоне, и школа-лицей «Тулпар» в 31Б микрорайоне. Все эти школы оснащены необходимым для качественного обучения современным оборудованием.

Исполняющая обязанности руководителя городского отдела образования Тоты Кульметенова отметила, что в этом учебном году планируется открыть еще две государственные и 10 частных школ, что поможет решить проблему трехсменного обучения в городе. В 10 новых частных школах, открытых в этом году, будут обучаться 5 563 ученика. Кроме того, в текущем учебном году начали работу 12 частных детских садов.

Напомним, журналист Lada.kz побывала на линейке в специализированном IT-лицее и подготовила фотоисторию о событии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?