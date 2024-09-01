Здравствуй, школа: сколько первоклашек пошли учиться в Актау

Фото предоставили в пресс-службе городского акимата

В городе насчитывается 28 государственных образовательных учреждений и 33 частные школы. В первый класс пошли 7430 детей.

«Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады» (Умные всегда побеждают сильных), гласит пословица. Она подчеркивает, что сейчас на дворе век знаний, а не силы. Я уверен, что каждый ребенок, переступивший сегодня порог школы, вырастет гражданином, который внесет значительный вклад в будущее нашей страны. Важную роль в этом играет поддержка педагогов и родителей, которые обеспечивают учащимся качественное образование и воспитание. Поздравляю всех с Днем знаний и началом нового учебного года!, - обратился аким города.

Среди школ, открывшихся в новом учебном году, – «Aktau International School» в 18А микрорайоне, «IQ Intellectual School» в микрорайоне Шыгыс-1, «Сункар school» в 28 микрорайоне, «Renaissance School» в 12А микрорайоне, «Gasyr» в 1 микрорайоне, «Dostyq School Aqtau» в 27 микрорайоне, «Нур-Орда» в 29А микрорайоне, «Өркен» в 8 микрорайоне, «Samruk Digital School» в 32В микрорайоне, и школа-лицей «Тулпар» в 31Б микрорайоне. Все эти школы оснащены необходимым для качественного обучения современным оборудованием.

Исполняющая обязанности руководителя городского отдела образования Тоты Кульметенова отметила, что в этом учебном году планируется открыть еще две государственные и 10 частных школ, что поможет решить проблему трехсменного обучения в городе. В 10 новых частных школах, открытых в этом году, будут обучаться 5 563 ученика. Кроме того, в текущем учебном году начали работу 12 частных детских садов.

Напомним, журналист Lada.kz побывала на линейке в специализированном IT-лицее и подготовила фотоисторию о событии.