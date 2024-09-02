Пенсионеры сидят на бетонных блоках: актаусцы возмутились состоянием автобусной остановки

Жители Актау пожаловались на состояние автобусной остановки, расположенной напротив Желтого рынка в 31 микрорайоне. Несмотря на имеющийся дорожный знак, указывающий на ее наличие, место ожидания общественного транспорта не оборудовано. Комментарий предоставили в Актауском городском акимате.

Фото: instagram.com/911.aktau/

На отсутствие оборудованной автобусной остановки жители Актау пожаловались в социальных сетях.

Автобусная остановка напротив Желтого рынка. Остановки нет, скамеек не предусмотрено. Пожилые люди, женщины с детьми сидят на бетонных блоках. Самая посещаемая остановка! Прошу обратить внимание, акимат Актау!, - обратились горожане.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог назвали причины создавшейся ситуации.

В 2023 году по итогам конкурса на указанном участке предприниматель должен был построить мобильный павильон с автобусной остановкой. Однако в связи длительным невыполнением обязательств итоги конкурса были расторгнуты. В текущем году будут установлено 20 открытых остановок. Указанный участок остановки был включен на следующий год, - пояснили в отделе.

Ранее жители Актау просили построить автобусную остановку у дома №3 в 7 микрорайоне. Власти положительно отреагировали на просьбу людей, однако до сегодняшнего дня объект так и не возвели.