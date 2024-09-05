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04.09.2024, 19:55

В 21 микрорайоне Актау планируют изменить схему автодороги

Общество 0 1 806 Алия Шарипова

О планах изменения схемы дороги в 21 микрорайоне сообщили Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня, 4 сентября, Lada.kz сообщала об аварии, произошедшей в 21 микрорайоне, напротив гаража «Горняк». Читатели отметили, что на У-образном перекрестке по указанному адресу часто происходят аварии, и предложили установить на месте светофор. Другие высказались за расширение автодороги.

Редакция Lada.kz обратилась в Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, чтобы узнать, намерены ли власти внести коррективы в движение на вышеназванном участке.

По словам руководителя отдела Асхата Нурмухана, планов по установке нового светофора на дороге у властей нет, так как устройство будет только создавать неудобства водителям. Однако, возможно, изменится сама схема дороги.

Так, на участке планируется сделать круговое движение с расширением дороги до четырех полос.

Дорогу, ведущую от У-образного перекрестка в сторону спорткомплекса «Орбита», также планируется сделать четырехполосной.

О сроках начала работ говорить слишком рано. Мы только недавно закончили проектно-сметную документацию, дальше необходимо пройти экспертизу. Работы в этом направлении ведут еще с прошлого года. Поэтому пока это только планы, - подчеркнул Асхат Нурмухан.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
На этом перекрестке достаточно уложить "лежачего" на основной дороге чтобы водители сбавляли скорость, а водители с прилегающей могли совершить выезд в безопасных условиях, а четырехполосной нужно сделать дороги между 6а/3б с поворотом в сторону приозерного до развилки "приозерный- база орса" там постоянно скапливаются авто, в отличии от дороги вдоль Приозерного. Мир всем!
05.09.2024, 11:01
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