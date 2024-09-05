В 21 микрорайоне Актау планируют изменить схему автодороги

О планах изменения схемы дороги в 21 микрорайоне сообщили Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня, 4 сентября, Lada.kz сообщала об аварии, произошедшей в 21 микрорайоне, напротив гаража «Горняк». Читатели отметили, что на У-образном перекрестке по указанному адресу часто происходят аварии, и предложили установить на месте светофор. Другие высказались за расширение автодороги.

Редакция Lada.kz обратилась в Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, чтобы узнать, намерены ли власти внести коррективы в движение на вышеназванном участке.

По словам руководителя отдела Асхата Нурмухана, планов по установке нового светофора на дороге у властей нет, так как устройство будет только создавать неудобства водителям. Однако, возможно, изменится сама схема дороги.

Так, на участке планируется сделать круговое движение с расширением дороги до четырех полос.

Дорогу, ведущую от У-образного перекрестка в сторону спорткомплекса «Орбита», также планируется сделать четырехполосной.