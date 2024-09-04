Жесткое столкновение двух автомобилей произошло в Актау

Очевидцы запечатлели на видео столкновение двух автомобилей в 21 микрорайоне. Подробности происшествия предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадры из видео

Как следует из видео, два автомобиля столкнулись «лоб в лоб». На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, авария произошла 3 сентября. Участниками ДТП стали водители Chevrolet Lacetti и Toyota RAV-4.

По факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества водитель Toyota RAV-4 привлечен к административной ответственности, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 2 сентября на трассе Актау – Форт-Шевченко произошла авария с последующим горением автомобиля Toyota Estima. В ДТП травмы получили семь человек, среди которых трое детей – одному из них ампутировали предплечье. Еще один ребенок погиб на месте. Полиция завела уголовное дело по факту произошедшего.

Для справки

Статья 610 – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге – прим. авт.) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.