Жители Актау требуют запретить выгул лошадей в черте города

Бесхозные лошади вот уже два месяца пасутся внутри нижних микрорайонов областного центра, сообщают жители редакции lada.kz . Животные питаются зелеными насаждениями и справляют нужду посреди города. Люди обратились к администрации Актау с требованием запретить выгул крупного скота в черте города.

фото прислано жителями

Судя по меткам на шерсти лошадей, животные являются домашними. Однако никого, кто следил бы за их перемещением за два месяца, жители нижних микрорайонов ни разу не встречали.

«Уберите, наконец, лошадей с улицы. Месяца два ходят в 1, 3 и 3а мкр. Мало того, что едят зелень, так ещё и все загадили. Дышать нечем. Насколько нам известно, выпас животных в городе запрещен. Буквально сегодня, 6 сентября, шла мимо школы в 1 микрорайоне, у детей урок физкультуры, и они вынуждены оббегать лошадиные фекалии. Я лично дважды звонила и сообщала об этом по номеру «109», но никаких результатов», - рассказала жительница Актау.

Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства сообщает: