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06.09.2024, 14:23

Жители Актау требуют запретить выгул лошадей в черте города

Общество 0 1 504 Наталья Вронская

Бесхозные лошади вот уже два месяца пасутся внутри нижних микрорайонов областного центра, сообщают жители редакции lada.kz. Животные питаются зелеными насаждениями и справляют нужду посреди города. Люди обратились к администрации Актау с требованием запретить выгул крупного скота в черте города.

 

фото прислано жителями
фото прислано жителями

Судя по меткам на шерсти лошадей, животные являются домашними. Однако никого, кто следил бы за их перемещением за два месяца, жители нижних микрорайонов ни разу не встречали.

 

«Уберите, наконец, лошадей с улицы. Месяца два ходят в 1, 3 и 3а мкр. Мало того,  что едят зелень, так ещё и все загадили. Дышать нечем. Насколько нам известно, выпас животных в городе запрещен. Буквально сегодня, 6 сентября, шла мимо школы в 1 микрорайоне, у детей урок физкультуры, и они вынуждены оббегать лошадиные фекалии. Я лично дважды звонила и сообщала об этом по номеру «109», но никаких результатов», - рассказала жительница Актау.

Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства сообщает:

«По поводу разгуливающих животных в городе мы со своей стороны дадим уведомление предпринимателям и владельцам крестьянских хозяйств, что нельзя выпускать животных. А полиция, в свою очередь, штрафуют владельцов животных».

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Lokki_13
Lokki_13
Месяц назад писал в телеграм акиматовский чат. Ноль эмоций
06.09.2024, 14:33
bigmuzzya
bigmuzzya
Лошади, верблюды, коровы, бараны.... Как будто так и надо
06.09.2024, 10:37
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