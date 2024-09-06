Особености нашего Дубая: разбитую лестницу у областного акимата показали жители Актау

Жители Актау сняли на видео разбитую лестницу, ведущую из глубины 14 микрорайона прямо к зданию Мангистауского областного акимата. Комментарий предоставили в городской администрации.

Фото: кадры из видео

Жительница Актау продемонстрировала на видео разбитую лестницу, ведущую из глубины 14 микрорайона прямо к зданию областного акимата. Судя по кадрам, объект давно нуждается в ремонте: у конструкции оголились металлические прутья, видны дыры, трещины, а также сместившиеся плиты. Все это, по мнению горожанки, представляет опасность для жителей микрорайона, в том числе детей.

В Актауском городском отделе строительства пообещали, что лестницу отремонтирует в следующем году.

На сегодняшний день в целях реконструкции и благоустройства территорий набережной (7А микрорайон) и за зданием областного акимата разрабатывается проектно-сметная документация. Проектом будут предусмотрены реконструкция пешеходных дорожек, скамеек, лестничных площадок и строительство малых архитектурных форм, освещения и благоустройства территорий. Завершить работы планируется до конца текущего года. Согласно плану строительства, проект будет реализован во ІІ квартале 2025 года, - сообщили в отделе.

Ранее жителей Актау возмутила техника укладки дорожного покрытия в микрорайоне «Шыгыс-2». По их словам, рабочие заасфальтировали канализационный колодец, тем самым перекрыв доступ к коммуникациям. Власти пообещали исправить выявленные недочеты.