18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.55
533.75
5.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.09.2024, 17:43

Особености нашего Дубая: разбитую лестницу у областного акимата показали жители Актау

Общество 0 1 301 Алия Шарипова

Жители Актау сняли на видео разбитую лестницу, ведущую из глубины 14 микрорайона прямо к зданию Мангистауского областного акимата. Комментарий предоставили в городской администрации.

Фото: кадры из видео
Фото: кадры из видео

Жительница Актау продемонстрировала на видео разбитую лестницу, ведущую из глубины 14 микрорайона прямо к зданию областного акимата. Судя по кадрам, объект давно нуждается в ремонте: у конструкции оголились металлические прутья, видны дыры, трещины, а также сместившиеся плиты. Все это, по мнению горожанки, представляет опасность для жителей микрорайона, в том числе детей.

В Актауском городском отделе строительства пообещали, что лестницу отремонтирует в следующем году.

На сегодняшний день в целях реконструкции и благоустройства территорий набережной (7А микрорайон) и за зданием областного акимата разрабатывается проектно-сметная документация. Проектом будут предусмотрены реконструкция пешеходных дорожек, скамеек, лестничных площадок и строительство малых архитектурных форм, освещения и благоустройства территорий. Завершить работы планируется до конца текущего года. Согласно плану строительства, проект будет реализован во ІІ квартале 2025 года, - сообщили в отделе.

Ранее жителей Актау возмутила техника укладки дорожного покрытия в микрорайоне «Шыгыс-2». По их словам, рабочие заасфальтировали канализационный колодец, тем самым перекрыв доступ к коммуникациям. Власти пообещали исправить выявленные недочеты.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
Лексусы по ступенькам не ездят. А пешком наши акимы не передвигаются.
07.09.2024, 05:54
OpenSuser
OpenSuser
С таким положением вещей пора смириться. Как не было так и нет в городе хозяйственника.
06.09.2024, 16:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?