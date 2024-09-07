Баннер разорвало из-за ветра в Актау: чиновники повесят такой же

В результате сильного и порывистого ветра баннер с изображением бия разорвало на две части. Чиновники отреагировали на инцидент.

Фото Lada.kz

Многометровый баннер с портретом казахского бия Казыбек би на доме №19 в 9 микрорайоне разорвало из-за сильных порывов ветра.

Плакат вскоре демонтировали.

Как сообщили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, на месте теперь будет вывешен новый баннер с аналогичным изображением Казыбек би.

Плакат уже готовится, - заверили чиновники.

Напомним. в прошлом году в Актау сорвало баннеры с двух высоток.