Фонтан разлился на площади в Актау

Вода из фонтана «Каравелла» растеклась по улицам города. Комментарий по инциденту предоставили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
Вода из фонтана, по словам горожан, растеклась на площади, а также вдоль парка «Акбота» до 1 микрорайона.
Зато деревья нечем поливать!, - возмущается автор фото.
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» ответили, что направление воды в фонтане поменялось в обратную сторону. Специалисты провели отключение.
Выяснять причины будет обслуживающая организация, - сообщили в предприятии.
Напомним, в августе из-за порыва на трубопроводе вода растеклась по проезжей части от 11 микрорайона по дороге вдоль Ботанического сада до 8 микрорайона.
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