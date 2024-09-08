Фонтан разлился на площади в Актау

Вода из фонтана «Каравелла» растеклась по улицам города. Комментарий по инциденту предоставили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото горожан

Вода из фонтана, по словам горожан, растеклась на площади, а также вдоль парка «Акбота» до 1 микрорайона.

Зато деревья нечем поливать!, - возмущается автор фото.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» ответили, что направление воды в фонтане поменялось в обратную сторону. Специалисты провели отключение.

Выяснять причины будет обслуживающая организация, - сообщили в предприятии.

Напомним, в августе из-за порыва на трубопроводе вода растеклась по проезжей части от 11 микрорайона по дороге вдоль Ботанического сада до 8 микрорайона.