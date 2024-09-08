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08.09.2024, 11:41

Фонтан разлился на площади в Актау

Общество 0 5 890 Сергей Кораблев

Вода из фонтана «Каравелла» растеклась по улицам города. Комментарий по инциденту предоставили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото горожан
Фото горожан

Вода из фонтана, по словам горожан, растеклась на площади, а также вдоль парка «Акбота» до 1 микрорайона.

Зато деревья нечем поливать!, - возмущается автор фото.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» ответили, что направление воды в фонтане поменялось в обратную сторону. Специалисты провели отключение.

Выяснять причины будет обслуживающая организация, - сообщили в предприятии.

Напомним, в августе из-за порыва на трубопроводе вода растеклась по проезжей части от 11 микрорайона по дороге вдоль Ботанического сада до 8 микрорайона.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
"«Каспий жылу, су арнасы» ответили, что направление воды в фонтане поменялось в обратную сторону" В фонтане течение поменялось и он вышел из берегов?
09.09.2024, 04:47
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Каравелла поплыла, жаль не смыло акимат...
08.09.2024, 16:05
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