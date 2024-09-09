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09.09.2024, 11:53

Фонд «Ақтау менің қалам»: Город находится в плачевном состоянии

Общество 0 2 611 Лиана Рязанцева

Состояние улиц в Актау вызывает серьёзные нарекания: тротуары разбиты, мусорные баки переполнены, а участки дорог и брусчатки находятся в разрушенном состоянии. Актау находится в удручающем положении, и наблюдать за этим крайне печально. Об этом заявил директор фонда «Ақтау менің қалам» Данияр Сандыбаев.

Кадр видео
Кадр видео

Директор фонда «Ақтау менің қалам» Данияр Сандыбаев рассказал редакции Lada.kz о существующих проблемах благоустройства города.

По его словам, город находится в плачевном состоянии, состояние улиц оставляет желать лучшего.

В целом, весь город перекопан. Нет ответственных за ситуацию, нет контроля, и никого не наказывают за нарушения. В Актау отсутствуют условия для пешеходов: нет пешеходных улиц, безбарьерной среды, озеленения, тротуарная плитка разрушена, кругом мусор, пандусов нет, освещения недостаточно, и отсутствует уличная мебель. Город серьёзно провалился по всем нормам благоустройства, - заявил Данияр Сандыбаев.

Данияр Сандыбаев отметил, что акимы меняются, но ситуация с благоустройством остаётся на месте.

Ничего не меняется, власти только обещают изменения, но ничего для этого не делают. Мы неоднократно предлагали проекты по благоустройству, но нас никто не слышит. Потрачено много времени и энергии. Всё, что мы слышим от властей, это слова о необходимости перемен, но проходит год-два, меняются акимы, а ситуация остаётся прежней. Власти хотят, но не делают. Почему городские проблемы не решаются год за годом? Общественные пространства города остаются в том же состоянии, в каком были. Никаких изменений нет, - сказал Данияр Сандыбаев.

Директор фонда отметил, что власти стремятся развивать туристический потенциал города, который должен демонстрировать чистоту. Однако открытые мусорные баки становятся источником проблем: при ветре мусор разлетается по всему городу. Эти мусорные баки расположены вдоль пешеходных тротуаров центральных улиц, что усугубляет ситуацию. Брусчатка во многих местах разбита, что делает прогулки по ней крайне неудобными.

В новых микрорайонах города ситуация ужасная: благоустройство отсутствует полностью. Нет пешеходных улиц и общественных пространств. Это связано с тем, что между акиматом и застройщиком отсутствует эффективная коммуникация, и никто заранее не продумывает детали. Не кажется ли вам, что настало время менять подход? Нужно планировать заранее и работать слаженно, - отметил Директор фонда «Ақтау менің қалам» Данияр Сандыбаев.

Ещё одной важной проблемой города, как отметил Данияр Сандыбаев, является неправильное расположение колодцев на различных уровнях.

Это настоящая беда, поскольку инвалидам и мамам с колясками приходится обходить эти конструкции, что создаёт значительные трудности, — добавил он.

Данияр Сандыбаев подчеркнул, что в Актау уже наладили производство подземных мусорных контейнеров, малых архитектурных форм, широкоформатной брусчатки и многих других элементов благоустройства. Акимату стоит обратить внимание на эти достижения и использовать их в работе.

Ранее Данияр Сандыбаев заявлял, что городу не хватает урбанистики! Столичные урбанисты даже разработали ряд проектов по благоустройству Актау на ближайшие годы, согласно которым город у моря можно сделать более удобным и комфортным для горожан.

Ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман поделился своим мнением о том, чего не хватает Актау, и какие точки притяжения необходимо создать в городе для увеличения его туристического потенциала.

Фонд «Ақтау менің қалам» предложил установить подземные мусорные контейнеры. 

Благоустройство за счет горожан! В Актау установили скамейки и качели с навесами от солнца. Подарок городу сделал директор общественного фонда «Ақтау - менің қалам» и строительной компании ESG Company Данияр Сандыбаев.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
У нас есть вообще кто нибудь на должностях акимов их замов закончившие Нар.Хоз? Нет в Казахстане управленцев обученных. все, кто занимает должности просто на просто не знают, что им делать с городом.
09.09.2024, 10:14
cat
cat
Вы всё ещё хотите сделать из Актау туристический рай?
09.09.2024, 09:02
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