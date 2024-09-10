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10.09.2024, 10:51

Массовое отравление: в Мангистау приехал вице-министр здравоохранения РК

Общество 0 1 964 Наталья Вронская

Вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев и врачи Медицинского университета «Астана» прибыли в Мангистаускую область с рабочей  поездкой, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области
фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области

Вице-министр Ержан Нурлыбаев, заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова, начальник управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров посетили областную детскую инфекционную больницу и ознакомились с состоянием школьников, поступивших с пищевым отравлением.

Кроме того, он ознакомился с текущей ситуацией в областной детской инфекционной больнице и стал свидетелем работы специалистов приемного отделения.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения РК Ержан Шакирулы подчеркнул необходимость оказания  качественной медицинской помощи для того, чтобы дети смогли быстрее пойти на поправку. Он также заявил, что будет держать ситуацию под контролем.

По словам директора Мангистауской областной детской многопрофильной больницы Гульжан Ермекбаевой, ситуация стабилизируется, имеется достаточный запас лекарств и коек. А медицинские работники работают в ночное время из-за эпидемиологической ситуации. Количество детей, поступающих в приемное отделение, уменьшается с каждым днем. Она также отметила, что завтра выпишут 10-15 детей.

Затем вице-министр Ержан Шакирулы встретился с руководителем Мангистауского областного управления здравоохранения Бекболатом Избасаровым и руководителями медицинских организаций области. На встрече обсудили темпы развития медицинской сферы в регионе, основные актуальные вопросы, а также озвучены конкретные предложения.

 

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