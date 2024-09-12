Осужденная пыталась дать взятку инспектору пробации в Мангистау

Осужденная получила штраф за попытку дать взятку инспектору пробации департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области (ДУИС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ДУИС Мангистау

В пресс-службе ДУИС рассказали, что в ходе проверки инспектор службы пробации 3 сентября 2024 года получил предложение о денежном вознаграждении от осужденной, которая надеялась на более лояльное отношение.

Женщина, состоящая на учете в службе пробации с мая текущего года, перевела инспектору 10 тысяч тенге через банковское приложение, чтобы избежать обязательной регистрации.

Инспектор, осознавая незаконность таких действий, сразу же проинформировал руководство о попытке дачи взятки.