Осужденная пыталась дать взятку инспектору пробации в Мангистау

Осужденная получила штраф за попытку дать взятку инспектору пробации департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области (ДУИС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ДУИС рассказали, что в ходе проверки инспектор службы пробации 3 сентября 2024 года получил предложение о денежном вознаграждении от осужденной, которая надеялась на более лояльное отношение.
Женщина, состоящая на учете в службе пробации с мая текущего года, перевела инспектору 10 тысяч тенге через банковское приложение, чтобы избежать обязательной регистрации.
Инспектор, осознавая незаконность таких действий, сразу же проинформировал руководство о попытке дачи взятки.
Собранные материалы дела переданы в областную антикоррупционную службу для дальнейшего рассмотрения. По результатам проверки действия осужденной признаны незаконными. В отношении нее возбуждено административное дело за предоставление незаконного материального вознаграждения. Ей назначен штраф в размере 738 тысяч 400 тенге, - сообщили в пресс-службе ДУИС региона.
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