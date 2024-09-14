За падение с пандуса инвалид-колясочник отсудила миллион тенге в Мангистау

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Судом установлено, что 18 января текущего года женщина на инвалидной коляске поднималась по пандусу в здание управления госдоходов в Жанаозене и упала.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы она получила телесные повреждения средней степени тяжести. В своем иске инвалид просила суд взыскать с ответчика, а именно с департамента госдоходов, понесенный материальный ущерб, потраченные суммы на лечение и компенсацию морального вреда.

Департаментом комитета труда и социальной защиты по Мангистауской области проведена проверка в отношении ответчика.

По результатом проверки установлено, что второй уровень пандуса высокий и его ширина узкая, что не соответствует правилам. Вынесено предписание об устранений нарушений.

Решением суда с департамента госдоходов взысканы в пользу истца понесенные расходы в размере 500 тысяч тенге и один миллион тенге в качестве компенсации морального вреда.