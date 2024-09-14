Восемь случаев рака выявили врачи Актау за четыре часа осмотра

В Мангистауском областном онкологическом центре состоялся День открытых дверей. Бесплатное обследование у специалистов прошли 44 жителя региона. Выявлено более 10 случаев заболевания и подозрения на патологию, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Обследование на томографе. Фото предоставила пресс-служба центра

За четыре часа осмотра врачи-онкологи смогли диагностировать онкопатологию у восьми обратившихся.

Специалисты центра провели устную консультацию и практический осмотр, проведено обследование на современных аппаратах. У трех человек выявлено подозрение на рак. На онкоцитологию направлены 24 женщины, 17 – посетили маммографа, 16 посетителей прошли ультразвуковое исследование, на низкодозном компьютерном томографе обследован 21 житель», - сообщили в пресс-службе центра.

В ведомстве добавили, что у 28 обратившихся выявлены другие заболевания, не относящиеся к онкологии. Им даны рекомендации по алгоритму лечения.

Напомним, сначала года заболевание раком обнаружено у 669 жителей региона.