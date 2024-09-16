В «мусорное ведро» превратили дикий пляж в Актау: территорию очистили

Территорию около пляжа «Достар» очистили от мусора, сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Фото пресс-службы акимата

В городской администрации сообщили, что работники коммунальной службы провели санитарную очистку около пляжа «Достар».

Жители города и отдыхающие выбрасывают мусор на побережье моря. Около 20 сотрудников коммунальных служб занимались санитарной очисткой побережья. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства напоминает горожанам о важности бережного отношения к окружающей среде и призывает не выбрасывать мусор на берег моря, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Ранее сообщалось, что около пляжа «Достар» берег превратился в мусорную свалку. Между дамбой (одно из любимых мест рыбаков – прим. автора) и пляжем «Достар» есть дикий пляж. Несмотря на то, что его редко посещают отдыхающие, они же успевают оставлять после себя горы мусора. Им была усеяна береговая линия.