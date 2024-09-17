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17.09.2024, 11:02

Нам сверху видно все! Когда в Актау включат горячую воду

Общество 0 4 360 Наталья Вронская

Реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длится уже 5 месяцев. С 1 мая 2024 года весь областной центр остался без горячей воды. Сначала закончить работы планировали в августе. Затем сроки перенесли на начало сентября, после - на середину месяца. Редакция lada.kz посмотрела, как продвигаются работы, и близко ли их завершение.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

По информации пресс-службы акимата области, в настоящее время ведутся работы по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау. В текущем году запланировано проведение работ на 11,3 км сети теплоснабжения. Подрядчик - ТОО «Алматыинжстрой.

В целях своевременного завершения работ подрядным учреждением ТОО «Алматыинжсторой» все работы распределены на 9 участков. На сегодняшний день завершенность монтажных работ составляет 85,4%, или 9,6 км. Приобретено необходимое количество материалов на 96%. Трубы поставлены полностью, не хватает некоторого количества задвижек. Их поставка ожидается 20 сентября. Завершить реконструкцию в акимате планируют до конца месяца.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
velldr
velldr
Скорее всего готовую трубу не закрывают т.к. хотят провести её гидро-испытания. Возможно для этого нужно собрать всю трубу целиком. Если испытания пройдут успешно, начнут закрывать и закапывать. Про благоустройство даже боюсь подумать.
17.09.2024, 11:06
Знакомый
Знакомый
Уже про ноги не думаем.. лишь бы к холодам тепло дали!!! Что то в этом возникают большие сомнения , судя по темпу ремонта. Может пока не поздно вводить двухсменную работу ,днем и ночью? Вы как думаете? Уже не верю заверениям, опять будет какая нибудь загвоздка!
17.09.2024, 07:50
Знакомый
Знакомый
Уже про ноги не думаем.. лишь бы к холодам тепло дали!!! Что то в этом возникают большие сомнения , судя по темпу ремонта. Может пока не поздно вводить двухсменную работу ,днем и ночью? Вы как думаете? Уже не верю заверениям, опять будет какая нибудь загвоздка!
17.09.2024, 07:50
Кинст
Кинст
Что понимается под "завершить реконструкцию"? Только трубы? А кто будет всё закапывать, приводить в порядок тротуар, дороги, восстанавливать зелёные насаждения? Или до весны будем продолжать ломать ноги, рвать обувь и ходить по мостикам в центре города?
17.09.2024, 06:39
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