Нам сверху видно все! Когда в Актау включат горячую воду

Реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длится уже 5 месяцев. С 1 мая 2024 года весь областной центр остался без горячей воды. Сначала закончить работы планировали в августе. Затем сроки перенесли на начало сентября, после - на середину месяца. Редакция lada.kz посмотрела, как продвигаются работы, и близко ли их завершение.

фото ЦОК Мангистауской области

По информации пресс-службы акимата области, в настоящее время ведутся работы по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау. В текущем году запланировано проведение работ на 11,3 км сети теплоснабжения. Подрядчик - ТОО «Алматыинжстрой.

В целях своевременного завершения работ подрядным учреждением ТОО «Алматыинжсторой» все работы распределены на 9 участков. На сегодняшний день завершенность монтажных работ составляет 85,4%, или 9,6 км. Приобретено необходимое количество материалов на 96%. Трубы поставлены полностью, не хватает некоторого количества задвижек. Их поставка ожидается 20 сентября. Завершить реконструкцию в акимате планируют до конца месяца.