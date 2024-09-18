Получите неприятности: что ожидает не сдавших декларации мангистаусцев

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали о негативных последствиях не сдачи декларации об активах и обязательствах, и декларации о доходах и имуществе.

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В случае не сдачи или несвоевременного представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00), также декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) налоговики сначала направляют уведомление.

После получения такого уведомления необходимо представить соответствующую декларацию по месту жительства (прописки), после чего явиться в органы государственных доходов по месту регистрации для составления административного материала.

В соответствии со статьей 272 КоАП РК непредставление декларации в установленный срок налоговым законодательством на первый раз влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года физическое лицо привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 МРП (55 380 тенге), - сообщили в ведомстве.

Напомним, в регионе декларацию не сдали более 27 тысяч человек.