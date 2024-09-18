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18.09.2024, 16:55

Здравствуй, тазик! Питьевую воду отключат в Актау 19 сентября

Общество 0 5 965 Алия Шарипова

О плановом отключении питьевой воды в четверг, 19 сентября, сообщили в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщается, временное прекращение подачи питьевой воды населению связано с очередным ремонтом.

В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды между 23 и 24 микрорайонами 19 сентября с 09:00 до 21:00 часа будет отключена питьевая вода в следующих микрорайонах: 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, в 16 микрорайоне дома №№11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 44, 73, в 17 микрорайоне дома №№1, 20, 21, в 24 микрорайоне дома №№14, 16, 18, лицей «Дарын», КНБ, городской суд, прокуратура, - сказано в сообщении предприятия.

Ранее Lada.kz публиковала материал о том, когда в Актау включат горячую воду. Подробнее по ссылке.

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