Здравствуй, тазик! Питьевую воду отключат в Актау 19 сентября

Как сообщается, временное прекращение подачи питьевой воды населению связано с очередным ремонтом.

В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды между 23 и 24 микрорайонами 19 сентября с 09:00 до 21:00 часа будет отключена питьевая вода в следующих микрорайонах: 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, в 16 микрорайоне дома №№11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 44, 73, в 17 микрорайоне дома №№1, 20, 21, в 24 микрорайоне дома №№14, 16, 18, лицей «Дарын», КНБ, городской суд, прокуратура, - сказано в сообщении предприятия.