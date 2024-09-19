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19.09.2024, 10:48

"Заброшка" в центре Актау принадлежит тайному владельцу и раздражает жителей

Общество 0 11 351 Александр Рыжих

Территория в 9 микрорайоне, за зданием, где раньше находился краеведческий музей, заросла сорняком. В городской администрации сообщили, что данный участок земли находится в частном владении.

Фото автора
Фото автора

В редакцию Lada.kz обратился житель города с жалобой на заброшенный участок земли в 9 микрорайоне. За зданием бывшего краеведческого музея, по его словам, раньше находилась стоянка автомобилей, однако теперь там, кроме сорняков и мусора, ничего больше нет.

 Была стоянка несколько лет назад, теперь же – только сорняки и всякий хлам. Многим в микрорайоне некуда парковаться, это место бы идеально подошло. Чья эта территория, если музея в этом здании уже нет? Она не до конца огорожена, на эту территорию можно спокойно пройти, как-то непонятно, акимат уже кучу свободных мест застроил непонятными зданиями, но эта земля остается нетронутой. Это сколько же времени она находится в таком состоянии, если там заросло все?, – пожаловался  житель Актау.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что эта территория является частной. Однако, кому именно она принадлежит и будет ли проведено благоустройство данного земельного участка, в городской администрации не сообщили.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
Свои. Бакешкин. Не трогайте
20.09.2024, 03:30
fox1167
fox1167
Подать в суд на изъятие этого участка в пользу государства---- и сразу объявится хозяин и начнёт щекотиться
19.09.2024, 06:09
Jax
Jax
Тест
19.09.2024, 05:53
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