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22.09.2024, 18:18

Вандализм – тормоз туризма: неизвестные продолжают громить набережную в Актау

Общество 0 1 515 Сергей Кораблев

Неизвестные сломали антивандальную лавочку на городской набережной. Результаты действий хулиганов снял на видео блогер из Актау Азамат Сарсенбаев. По его мнению, вандализм является тормозом в развитии туризма в областном центре.

Кадр видео
Кадр видео

Одну из скамеек, у которой сломали планку, Азамат Сарсенбаев заметил во время прогулки на набережной. К слову, лавочка – антивандальная, изготовлена из полимерно-песчаного композита.

Материал должен быть очень прочным и его с трудом можно сломать. Просто в голове не укладывается, какую силу или специальные средства должен был применить человек, чтобы сломать данную антивандальную лавочку на набережной? Прямо мистика, - сказал на видео Азамат Сарсенбаев.

При этом блогер проверил на прочность данный материал, в результате чего раскрошилась часть тетивы балясин (основание – прим.автора). 

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили о том, что правоохранители на текущий момент изучают записи с камеры наружного видеонаблюдения. Правонарушитель будет привлечен к ответственности.

В то же время экс-аким Улугбек Тналиев планировал, что скамейки прослужат долго.

Читайте также авторский материал корреспондента Lada.kz о вандализме в Актау.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
вандализм это не желание и не умение правоохранителей и властей навести порядок в своих рядах, контролировать ситуатцию...
23.09.2024, 06:14
fox1167
fox1167
"правоохранители на текущий момент изучают записи с камеры наружного видеонаблюдения."---чего теперь изучать? Пусть оплачивают ремонт из своего кармана! Может тогда начнуть бдить круглосуточно и оперативно принимать меры
22.09.2024, 15:57
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