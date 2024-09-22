Вандализм – тормоз туризма: неизвестные продолжают громить набережную в Актау

Неизвестные сломали антивандальную лавочку на городской набережной. Результаты действий хулиганов снял на видео блогер из Актау Азамат Сарсенбаев. По его мнению, вандализм является тормозом в развитии туризма в областном центре.

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Одну из скамеек, у которой сломали планку, Азамат Сарсенбаев заметил во время прогулки на набережной. К слову, лавочка – антивандальная, изготовлена из полимерно-песчаного композита.

Материал должен быть очень прочным и его с трудом можно сломать. Просто в голове не укладывается, какую силу или специальные средства должен был применить человек, чтобы сломать данную антивандальную лавочку на набережной? Прямо мистика, - сказал на видео Азамат Сарсенбаев.

При этом блогер проверил на прочность данный материал, в результате чего раскрошилась часть тетивы балясин (основание – прим.автора).

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили о том, что правоохранители на текущий момент изучают записи с камеры наружного видеонаблюдения. Правонарушитель будет привлечен к ответственности.

В то же время экс-аким Улугбек Тналиев планировал, что скамейки прослужат долго.

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