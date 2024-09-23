Нурбек Карабала выразил соболезнования семье погибшего в Актау бойца ММА

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный смерти бойца смешанных единоборств Вусала Джафарова. В своем сообщении он выразил соболезнования родным и близким спортсмена, отметив его вклад в развитие MMA и оставленный след в мире единоборств.

Фото со страницы Нурбека Карабала в Instagram

Нурбек Карабала на своей странице в Instagram отметил, что Вусал Джафаров был талантливым и очень сильным парнем, подчеркнув его выдающиеся качества как бойца и человека.

Я помню каждый твой бой братишка. Да простит тебя Всевышний! Пусть даст твоим родителям сил и терпения перенести такую невосполнимую утрату,- написал президент лиги NAIZA.

Напомним, тело бойца смешанных единоборств Вусала Джафарова было найдено в 3 микрорайоне у мусорных контейнеров.

Для справки: Вусал Джафаров был чемпионом Республики Казахстан по ММА (Атырау, 2013 г.), многократным призером республиканских и международных турниров по грепплингу. В 2013 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по грепплингу и стал серебряным призером чемпионата мира по ММА среди молодежи, который проходил в Хорватии.