Напоминаем! Слушания по повышению тарифов ТОО «МАЭК» пройдут в Актау

ТОО «МАЭК» подало заявку на повышение тарифов. Публичные слушания пройдут сегодня, 26 сентября, в Актау. Об этом сообщали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

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Публичные слушания состоятся сегодня, 26 сентября 2024 года, в 16.00, в культурно-досуговый комплексе имени Абая.

Их проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области по поступившим заявкам ТОО «МАЭК» на утверждение тарифов и тарифных смет.

В ведомстве отметили, что публичные слушания таже будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме (https://www.facebook.com/profile.php?id=100051930454400).

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.

Контактные телефоны департамента: 8 (7292) 42-16-20, 43-84-11.