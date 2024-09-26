Плановые отключения воды и электроэнергии 26 сентября в Актау

В каких микрорайонах города сегодня, 26 сентября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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В ГКП «АУЭС» плановых отключений электроэнергии сегодня в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

По информации ГКП «КЖСА», отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 24 микрорайон, отключили техническую воду, под ограничением здания ГУВД, суда, прокуратуры, «Жас Батыр», КНБ, ориентировочно до 20.00;

- техническую воду отключили в 22 доме 9 микрорайона, в 8 доме 11 микрорайона, в ботаническом саду в 10 микрорайоне, ориентировочно до 18.00;

- 1 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 10, 11, ориентировочно до 17.00;

- 26 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дом № 12, ориентировочно до 13.00;

- 28 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дом № 26, ориентировочно до 15.00;

- 4 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 39, 40, 41, 53, ориентировочно до 15.00;

- 12 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 24, 24А, 25, 26, 27, 28, ориентировочно до 20.00.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.