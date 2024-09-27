Плановые отключения воды и электроэнергии 27 сентября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили питьевую воду.

В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды в 23 микрорайоне ориентировочно до 18.00 часов временно отключена питьевая вода в следующие микрорайоны: 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13; верхняя часть 14 и 15 микрорайонов; 16 микрорайон - дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 44, 73; 17 микрорайон - дома №№ 1, 20, 21; 24 микрорайон - дома №№ 14, 16, 18, лицей «Дарын», здание КНБ, городской суд, прокуратура, - сообщили в ГКП «КЖСА».

В ГКП «АУЭС» плановых отключений электроэнергии сегодня в городе не запланировано.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.