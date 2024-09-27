Атмосферный ролик Актау заставил усомниться жителей в его подлинности

В Сети активно обсуждают видео, которое было снято в Актау. Корреспонденты Tengri Travel связались с автором ролика и уточнили, действительно ли ночной город выглядит настолько красиво с высоты птичьего полета или в монтаж вмешались спецэффекты.

стоп кадр из видео

Нуркен заснял Актау с высоты примерно 1000 метров, запустив дрон. Сам молодой человек родился в этом городе, однако не так давно переехал в Астану. По его словам, он часто экспериментирует, используя различные техники съемок.

Невероятно красивые кадры полуострова, на котором расположился областной центр, подсвеченный полной луной, вызвали недоверие.

«Жемчужина Каспия, люблю этот город», «Какое разрешение классное у дрона», «Видео очень красивое, но луна очень смущает», «Очень смущает луна», «Это фейк?», – написали люди в комментариях.

Автор признался, что луну действительно подставил на монтаже, ему показалось, что на видео не хватает какой-то интересной детали. Оригинал ролика выглядит ровно также, только без спутника Земли.

«Самым сложным было учесть скорость ветра, мне постоянно приходило предупреждение, и был риск утопить дрон в море посреди ночи. На видео все реально, кроме луны», – отметил он.

В будущем молодой человек хотел бы снять атмосферный ролик о Мангистауской области. Парень занимается съемками уже более 6 лет.