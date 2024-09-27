«Мисс Актау-2024» стала Мерей Азимтай

«Мисс Актау – 2024» Мерей Азимтай. Фото организаторов конкурса

В Актау 25 сентября прошел конкурс красоты «Мисс Актау-2024». Отбор на него проходил с помощью кастинга. В финале конкурса учувствовали 10 красавиц.

Конкурс состоял из шести этапов. Первый – презентация в национальных платьях, второй - возможность раскрыть свои таланты.

В третьей части - хореографическая постановка, в четвертом участницам предстояло дефиле в нарядах от дизайнера Татьяны Пугачевой. В пятом этапе участницам предстояло ответить на вопросы.

В заключительном этапе красавицы вышли на сцену в вечерних платьях.

Оценивали финалисток члены жюри, в состав которого входили: Актоты Жунисбекова - «Мисс Актау-2023», Жулдыз Дузмагамбетова - «Мисс Актау-2015», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Актау «APIK MANGISTAU», сооснователь салона красоты «Инь Янь» Яна Басанец, актер, режиссер сериалов, блогер Айдар Каримбаев, основатель дома моды «Gulshat Zholdybai» Гульшат Жолдыбай, директор филиала АО «Фридом Банк Казахстан» в Актау Гульнара Тажигулова.

Решением жюри титул «Мисс Актау-2024» был присвоен 18-летней Мерей Азимтай.

Мерей Азимтай выросла в семье артистов и с детства занимается пением, танцами и игрой на сцене. В настоящее время она является актрисой драматического театра и хореографом. Мерей училась на фортепиано в течение 7 лет, и сейчас учится на хореографа в колледже искусств, - организаторы конкурса модельного агенства «Velada models aktau».

«I Вице-Мисс Актау-2024» стала Альбина Онгар

«II Вице-Мисс Актау-2024» Айгерим Бауыржанова

«III Вице-Мисс Актау-2024» Айханым Куанышбекова

По словам организаторов конкурса, победительнице подарили путевку на двоих в «Omir glamping», украшение от «Epl diamond» и сертификат от «Beauty Gold». Остальным участницам вручили подарки от спонсоров.