О слушаниях по тарифам на воду рассказали общественники Актау

Вчера, 26 сентября, в КДК имени Абая прошли публичные слушания по поступившим от ТОО «МАЭК» заявкам на утверждение тарифов и тарифных смет. В социальных сетях разразился скандал на тему того, что людей не предупреждали. Однако активисты города в корне не согласны с жителями и с сожалением констатируют, что население в Актау очень пассивно.

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Активист и общественник города Лариса Перминова на слушаниях этих, конечно, была. Она и порядка 6 единомышленников вот уже более 10 лет являются главными посетителями таких мероприятий.

«Зал пустой, я просто поражаюсь. Во всех СМИ было напечатано, я во все чаты кидала, и в областной телеграм-чат. Раз десять предупреждала, проходили в 4 часа в 4 микрорайоне, время и место удобные. У нас настолько пассивное население, я просто удивляюсь. Зато потом начинается вся эта писанина. Все грамотные в соцсетях, но отстаивать свои интересы никто не хочет. Поэтому наша маленькая бригада каждый раз ходит уже более 10 лет и отстаивает интересы населения», - поделилась мнением общественник.

В целом на слушаниях, говорит она, им удалось высказать недовольство по многим пунктам, и постараться не допустить чрезмерного повышения тарифов.Запросы, говорят общественники, у ТОО «МАЭК» были немаленькие.

«Присутствовали представители из акимата, КЖСА, наши постоянные активисты, все, что нужно было, мы сказали, отвоевывали. Каждые пять лет утверждается тариф. Запросы, конечно, были очень большие, они хотели увеличить на 150% . Я очень сомневаюсь, что это будет, потому что обычно ДКРЕМ рассматривает, и в среднем до 10% могут догнать. С января он будет установлен. Посмотрим, что они нам нарисуют. Дело в том, что за день до слушаний нас приглашали на МАЭК. Там обсуждали эту заявку. Естественно, спорили, доказывали, чтобы на слушаниях не было непоняток. Это уже стандартная практика. Также было и перед слушшаниями по повышению тарифов для «Мангыстау Жарык». Удобно досконально разобраться заранее, чтобы уже знать, что говорить, как отстаивать интересы населения», - говорит Лариса Перминова.

Несмотря на предупреждения в СМИ, для жителей Актау слушания стали полной неожиданностью. В телеграм-чате акимата Мангистауской области люди выражали предположение, что о заседании намерено никого не предупреждают.

«Слушания перед повышением, люди не дураки, только вилы помогут, цветы красивые в зале» «Зал пустой, слушания идут о повышении тарифов от МАЭК» «А почему в чате нет информации, втихоря мутят»

Некоторые решили выразить мнение через чат:

«Я житель дома, находящегося по адресу: г.Актау 17 микрорайон, дом 6, ЖК Green Plaza, выражаю свое недовольство и категорическое непринятие в отношении вопроса о поднятии тарифа на услугу по производству, передаче и распределению и снабжению тепловой энергией. О планирующемся общественном слушании жильцам ЖК доведено в нужном объеме не было! Требую провести повторное слушание и отменить решение о повышении тарифа!», - писали люди.

Ранее сообщалось, что публичные слушания пройдут 26 сентября в 16 часов в КДК имени Абая. Людям также предлагалось наблюдать за процессом онлайн через трансляцию в facebook.