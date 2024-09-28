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28.09.2024, 10:09

Жители Актау не могут оплатить за проезд в автобусе

Общество 0 5 217 Сергей Кораблев

Жители Актау пожаловались на работу POS-терминалов в общественном транспорте. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

По словам пассажиров, POS-терминалы на некоторых автобусах не считывают банковскую карту «Halyk Bank», выдавая на экране сообщение о недостаточном балансе, хотя на карте есть средства. По этой причине пассажирам приходится оплачивать наличными 100 тенге, вместо 70 тенге с банковской карты. Проблема при оплате, как выяснилось, возникает не на всех автобусах.

Из-за чего так получается? Дело в неисправности терминала или в чем-то другом?, - спросила местная жительница Жанара.

Ситуацию прокомментировали в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Если на текущий момент на карте имеется баланс, то пассажир вправе обратиться в бесплатный колл-центр, - ответили чиновники.

Контатный номер колл-центра: +7 (771) 553-88-30.

Как быть, если у человека нет мобильного устройства с приложением или не имеется банковской карты для оплаты проезда?

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
У меня тоже такое было в автобусе , что не срабатывал терминал , так кондукторы не довольны были как будто моя в этом вина . Мало того ещё одна женщина начала меня стыдить , хоть я пытался ей объяснит что не моя вина. Может они так хотят наличку , с куар кодом так не получится , а карточку можно резко убрать , чтоб не сработало. Скорее всего наличку хотят , мимо налогов и кассы .
28.09.2024, 19:34
444
444
У меня тоже такое было в автобусе , что не срабатывал терминал , так кондукторы не довольны были как будто моя в этом вина . Мало того ещё одна женщина начала меня стыдить , хоть я пытался ей объяснит что не моя вина. Может они так хотят наличку , с куар кодом так не получится , а карточку можно резко убрать , чтоб не сработало. Скорее всего наличку хотят , мимо налогов и кассы .
28.09.2024, 19:34
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