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29.09.2024, 18:42

«Нас бросили на произвол судьбы»: жители Актау не смогли вылететь из аэропорта Атырау

Общество 0 1 558 Сергей Кораблев

Из-за погодных условий в аэропорту Актау была отменена посадка самолета из Шымкента. Воздушное судно направили в Атырау. Третья часть пассажиров вернулись обратно в Шымкент, остальные же остались в аэропорту Атырау.

Кадр видео
Кадр видео

Около 140 пассажиров сегодня утром, 29 сентября, в 10:40 часов вылетели из Шымкента и должны были прибыть в Актау в 13:00 часов. Однако борт поменял направление в связи с непогодой и приземлился в 13:00 часов в аэропорту Атырау.

Нас обманным путем вывели из воздушного судна и объявили о регистрации рейса обратно в Шымкент. Естественно, жители Шымкента вернулись на борт, а жители Актау остались в «плену» аэропорта Атырау. Представитель авиакомпании «SCAT» нам не дала гарантии, что нас отправят в Актау или вернут деньги. Даже если бы нам их возвратили, то мы приобретали билеты за 1-1,5 месяца на одного человека по 30 тысяч тенге. А если покупать билет завтрашним днем, то он обойдется 110-120 тысяч тенге. Авиакомпания «SCAT» поставила всех в патовую ситуацию и бросила на произвол судьбы, - говорит житель Актау Ринат.

Оставшиеся в аэропорту пассажиры написали заявление в линейный отдел полиции на авиакомпанию «SCAT» и ее представителя. Они намерены с ними судиться, считая это нечеловеческим отношением к своим клиентам.

Пассажиры также заявляют, что их не обеспечили питанием и местом для проживания.

Уже вечером в 18:00 часов от безысходности большая часть пассажиров, а это в основном жители Актау, были вынуждены добираться до родного города своими силами.

В то же время люди просят поблагодарить акимат Атырауской области в лице заместителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержана Хайноллаева, организовавшего автобус, на котором оставшихся 39 человек бесплатно доставят до Актау.

В пресс-службе авиакомпании «SCAT» сообщили, что по причине сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду самолет, выполнявший перелет по направлению Шымкент - Актау вынужден был совершить посадку в аэропорту Атырау. Ожидание улучшения погодных условий не привело к положительному результату, в связи с чем пассажирам было предложено возвращение в порт вылета с обеспечением возврата стоимости перелета, либо перебронированием на другие даты без применения штрафных санкций.

Безопасность пассажиров - наш главный приоритет. Авиакомпания обращает внимание пассажиров на то, что не имеет влиянии на изменение погодных условий, - обратились в «SCAT».

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