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29.09.2024, 20:23

«Круговорот мусора в Мангистау»: эксперт раскритиковал подход чиновников к субботникам

Общество 0 996 Сергей Кораблев

Собранные накануне 100 тонн мусора в рамках акции «Таза Казахстан» не считает поводом для гордости председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации Ecojer и член Общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

Фото с субботника на набережной ранее предоставили в пресс-службе акимата города
Фото с субботника на набережной ранее предоставили в пресс-службе акимата города

Такие экологические акции, отмечает Адильбек Козыбаков, могут развить у горожан, в особенности у детей и молодежи, потребительское отношение к миру. 

Молодежь может подумать: «Зачем убираться после себя, раз все равно проведут акцию и уберут за тобой? Даже нужно как можно больше мусора оставить после себя, чтобы в следующей акции собрали не 100, а 500 тонн мусора - зато установим рекорд!», - говорит эксперт.

Для интереса Адильбек Козыбаков распределил собранные в прошлом месяце 300 тонн мусора на численность населения области (794 500 человек). Получается, что на каждого мангистаусца приходится по 2,64 кг. 

То есть, в среднем каждый житель области за последние три месяца оставил на улице или на природе более 2,5 кг мусора! А если учесть, что я и многие другие экологически осознанные люди ничего после себя не оставили, то вообще кошмар получается! И этим мы должны гордиться и хвалиться?, - говорит Адильбек Козыбаков.

Крылатое выражение «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!» Адильбек Козыбаков предлагает сделать девизом акции «Таза Қазақстан».

Адильбек Козыбаков

Эксперт добавил, что по данным министерства экологии, за полгода акции «Таза Қазақстан» было собрано порядка одного миллиона тонн ТБО. Если разделить этот объем на численность населения страны, то получится, что на каждого из 20 миллионов казахстанцев приходится по 50 кг мусора, размещенного в неположенном месте.

Из пустого в порожнее переливаем, зато в отчетах рисуем красивые цифры. Имитация бурной деятельности, - подытожил эксперт.

Напомним, ранее на набережной Актау собрали порядка 100 тонн мусора.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Феникс
Феникс
Действительно, так оно и есть. Верно сказал !
29.09.2024, 17:40
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