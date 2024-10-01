Как ремонт на Атырауском НПЗ скажется в Мангистау?

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области рассказали, повлияет ли ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на запасы топлива в регионе.

Фото: Russian Petrochemical Community

В связи с тем, что сжиженный газ ежемесячно поступает в Мангистаускую область с Атырауского нефтеперерабатывающего завода, редакция Lada.kz решила выяснить в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, повлияет ли ремонт на этом заводе на запасы топлива.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона заявили, что планово-предупредительные работы на АНПЗ не повлияют на среднесуточное потребление сжиженного газа и бензина в Мангистауской области.

Так как у нас достаточные запасы горюче-смазочных материалов в области, - заключили в управлении.

Напомним, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе 1 октября начались планово-предупредительные работы.Сообщается, что на АНПЗ будут проведены мероприятия по техническому освидетельствованию, ревизии и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Также запланирована замена катализаторов реакторного оборудования. Чистка технологического оборудования (пропарочные работы) будет производиться в закрытой системе - для исключения попадания в атмосферу вредных веществ.