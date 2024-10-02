«Ни пройти, ни проехать»: на трудности передвижения из-за ремонта теплосетей жалуются жители Актау

Жители Актау с нетерпением ждут окончания ремонта теплосетей, который вот уже несколько месяцев охватывает областной центр. И дело не только в том, чтобы полноценно пользоваться предоставляемыми коммунальными услугами, но и в том, чтобы свободно передвигаться по городу как на своих двоих, так и на автомобилях.

Фото жителя Актау

Пять месяцев назад жителей Актау обрадовало повсеместное начало работ по замене труб магистральной теплосети. Люди выразили робкую надежду на то, что в дома областного центра в кои-то веки придет настоящее тепло.

На 2 октября в микрорайонах города продолжается ремонт. При этом, из-за перерытых участков горожане испытывают трудности в передвижении по областному центру: людям приходится совершать своего рода «марш-бросок», передвигаясь из точки А в точку Б пешком, водители же лишились привычных мест парковки.

Подобные ситуации наблюдаются в 1 микрорайоне.

Периодически езжу в торговый дом «Каракоз», была там буквально в понедельник, 30 сентября. Уже несколько месяцев прямо перед ним вижу эти вырытые ямы, трубы, все разворотили. Раньше перед «Каракозом» была парковка, теперь ее нет. Приходится искать места, где оставить машину, нередко они уже бывают заняты. Кроме того, на месте траншеи была и пешеходная дорожка, теперь же людям приходится ходить дворами, - говорит жительница города Алия.

Жители 1 микрорайона также сомневаются в качестве монтажа труб.

Жалобы поступают и от жителей 2 микрорайона.

Вдоль дороги, между парком «Акбота» и 2 микрорайоном, вырыта длинная траншея, прямо в месте, где была пешеходная дорожка. Многим приходится обходить эту зону окольными путями. Есть мостик через эту траншею, но деревянные составляющие, по которым ступает нога, прогибаются под весом человека, из-за этого становится немного страшно ходить по нему, - говорит жительница города Асем.

Со сложностями столкнулись работники клиники «Орхун Медикал», расположенной в 12 микрорайоне.

В клинике поделились фотографией того, как на текущий момент выглядит заезд в нее – это перекинутый через траншею мост.

У нас «скорая» останавливается на дороге, до клиники везет «тяжелых» пациентов на каталке по этому узкому мостику. Людям, приезжающим с лежачими больными, мы также предоставляем носилки, каталки. Бывает, к нам привозят ребенка с неонатальной патологией, ему нужно срочно сделать КТ головного мозга, а у нас тут перед зданием этот мостик, - рассказали в клинике.

Обращение поступило в редакцию и от жителей 27 микрорайона. Они рассказали о том, что у автобусной остановки, напротив торгового дома «Достык», провели замену труб, при этом само место ожидания общественного транспорта не восстановили.

Напомним, по заверению властей, отопительный сезон в Актау начнется 15 октября. Работы по замене теплосетей обещали завершить до его наступления, однако в это верится едва ли. Такого же мнения о ситуации и эксперты.