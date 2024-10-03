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03.10.2024, 09:50

ГКП «КЖСА» отказало Lada.kz в предоставлении информации о водоснабжении Актау и пригрозило судом

Общество 0 2 436 Лиана Рязанцева

ГКП «КЖСА» ответило на официальный запрос редакции Lada.kz о предоставлении ежедневной информации об отключениях питьевой и технической воды, заявив, что не считают это необходимым.

Фото предприятия «Каспий жылу, су арнасы»
Фото предприятия «Каспий жылу, су арнасы»

В связи с частыми жалобами жителей Актау на перебои водоснабжения и электроснабжения редакция Lada.kz с июня 2024 года запустила оперативные публикации о плановых отключениях.

С июня государственные коммунальные предприятия ГКП «КЖСА» и ГКП «АУЭС» на ежедневной основе предоставляли информацию об отключениях жизненно важных ресурсов, обеспечивающих стабильность жизнедеятельности населения.

Однако, 30 сентября ГКП «КЖСА» попросило журналиста редакции направить официальный запрос, после чего они смогут предоставлять сводки об отключениях.

Запрос от редакции был направлен в ГКП «КЖСА» в тот же день, учитывая важность информации для жителей города. Однако, ни в тот день, ни в последующие предприятие не предоставило необходимую информацию.

Вчера, 2 октября, в 18:00 ГКП «КЖСА» ответило на официальный запрос редакции Lada.kz о предоставлении сведений об отключениях питьевой и технической воды, заявив, что не видят в этом необходимости.

Приводим ответ предприятия без изменений.

Редакция выражает надежду, что отказ государственной организации в предоставлении жизненно важной информации для пользователей сайта Lada.kz не является следствием ранее опубликованных сведений о руководителе данной организации. Просим прокуратуру Актау дать правовую оценку сложившейся ситуации.  

Напомним, новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов в 2012 году был обвинен в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Позже апелляционный суд изменил приговор на условный срок.

Позже юрист Камшат Жусипбек обратилась в редакцию Lada.kz с опровержением. Она заявила, что новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов не имеет судимости.

 

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Комментарии

7 комментарий(ев)
motor
motor
А кто назначил такого бюрократа на эту должность? Бывших мошенников не бывает! Антикор вам работа.
03.10.2024, 13:01
fox1167
fox1167
Мелочь, а ещё один минус в копилку КЖСА ! О каком престиже они тут говорят? После их "работы", как после торнадо! Пусть покажут хоть один участок, где бы они привели всё в порядок после себя....
03.10.2024, 07:03
Adai11
Adai11
Куда смотрит Антикор
03.10.2024, 06:18
Ed Word
Ed Word
А не кажется что деловую репутацию Предприятия куда серьезней подрывает наличие Директора в прошлом обвиненного в мошеничестве, чем констатация и обнародование факта о не предоставленнии информации по отключениям воды? Кстати, заметьте, как только обнародовали факт не предоставления информации, так сразу же засуетились и предоставили письмо-ответ, правда с размытой информацией и без адресов об источниках типа сайта Предприятия, Инстуграмме и Телеграмме которые как бы не являются официальными СМИ для оповещения населения. Ну и факт манеры "предупреждать" еще в письме, кажется по действиям и бездействиям КЖСА в разы больше оснований для подачи исков от потребителей и населения, и таким поведением, они только еще больше подрывают себе репутацию, хотя удивляться не стоит если запах на все тело и вокруг если голова уже гнилая. Мир всем!
03.10.2024, 05:48
XYAH
XYAH
Для тех, кто ещё не понял - демократия при капитализме,она для очень малой группы очень богатых, для всех остальных, в наличии только диктатура. И что м меньше прибыли получают богатые, тем больше диктатуры для остальных. Вот такая, простая формула "успеха".
03.10.2024, 05:33
Adai11
Adai11
Напомним, новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов в 2012 году был обвинен в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Позже апелляционный суд изменил приговор на условный срок. - вор должен сидеть
03.10.2024, 05:06
Галина63
Галина63
Всю их деловую репутацию ощущает каждый житель города на себе и ее выпуском рубрики в газете не испортишь. Ни в одном городе Казахстана столько раз не выходили люди перекрывать проезжую часть от беспомощности. Ни в одном городе нет столько просьб и жалоб на плохое отопление и недостаток воды. Дошло уже до того, что стали запрещать зелень поливать во дворах и трубы перерезать. Лада хоть как-то старается бороться для населения, хотя бы словом. Когда начинают затыкать СМИ-это не к добру.
03.10.2024, 05:04
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