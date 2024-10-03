ГКП «КЖСА» отказало Lada.kz в предоставлении информации о водоснабжении Актау и пригрозило судом

ГКП «КЖСА» ответило на официальный запрос редакции Lada.kz о предоставлении ежедневной информации об отключениях питьевой и технической воды, заявив, что не считают это необходимым.

Фото предприятия «Каспий жылу, су арнасы»

В связи с частыми жалобами жителей Актау на перебои водоснабжения и электроснабжения редакция Lada.kz с июня 2024 года запустила оперативные публикации о плановых отключениях.

С июня государственные коммунальные предприятия ГКП «КЖСА» и ГКП «АУЭС» на ежедневной основе предоставляли информацию об отключениях жизненно важных ресурсов, обеспечивающих стабильность жизнедеятельности населения.

Однако, 30 сентября ГКП «КЖСА» попросило журналиста редакции направить официальный запрос, после чего они смогут предоставлять сводки об отключениях.

Запрос от редакции был направлен в ГКП «КЖСА» в тот же день, учитывая важность информации для жителей города. Однако, ни в тот день, ни в последующие предприятие не предоставило необходимую информацию.

Вчера, 2 октября, в 18:00 ГКП «КЖСА» ответило на официальный запрос редакции Lada.kz о предоставлении сведений об отключениях питьевой и технической воды, заявив, что не видят в этом необходимости.

Приводим ответ предприятия без изменений.

Редакция выражает надежду, что отказ государственной организации в предоставлении жизненно важной информации для пользователей сайта Lada.kz не является следствием ранее опубликованных сведений о руководителе данной организации. Просим прокуратуру Актау дать правовую оценку сложившейся ситуации.

Напомним, новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов в 2012 году был обвинен в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Позже апелляционный суд изменил приговор на условный срок.

Позже юрист Камшат Жусипбек обратилась в редакцию Lada.kz с опровержением. Она заявила, что новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов не имеет судимости.