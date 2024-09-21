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21.09.2024, 10:19

Юрист: руководитель ГКП «КЖСА» Танаш Ускенов не имеет судимости

Власть 0 1 686 Лиана Рязанцева

Юрист Камшат Жусипбек обратилась в редакцию Lada.kz с опровержением. Она заявила, что новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов не имеет судимости.

Фото пресс-службы компании
Фото пресс-службы компании

Юрист Камшат Жусипбек рассказала, что в 2012 году действительно состоялся суд, где Танаша Ускенова осудили на пять лет, хотя он не принимал в нем участия. Однако позже апелляционный суд оправдал его.

На самом деле, в 2012 году из 23 потерпевших ни один не указал на моего подзащитного. Никто из них не был с ним знаком и не имел с ним никаких связей. Спустя 12 лет, в этом году мы обратились в Жанаозенский городской суд с ходатайством об отмене судимости. Суд вынес постановление, что Танаш Ускенов не имеет судимости. Имеется вся официальная документация, подтверждающая это, - сказала юрист Камшат Жусипбек.

Ранее сообщалось, что новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов в 2012 году был обвинен в мошенничестве и осужден к пяти годам лишения свободы. Позже апелляционный суд изменил приговор на условный срок. 

Суд первой инстанции приговорил Ускенова вместе с подельницей к пяти годам колонии, но вскоре срок  заменили на условный. Спустя несколько лет он возглавил одно из главных коммунальных предприятий Жанаозена, об этом пишет издание orda.kz в недавней публикации.

В 2012 году редакция Lada.kz публиковала новость под названием «Мошенники брали за трудоустройство в «Озенмунайгаз» по 700 тысяч тенге». Фигуранты расследования, по сообщению пресс-службы Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, обвинялись в присвоении денежных средств в размере более 26 миллионов тенге, которые они обманным путем выманили у 36 жителей Жанаозена якобы за трудоустройство на работу в ПФ «ОзенМунайГаз» и его подразделения.

Напомним, 5 сентября 2024 года в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сменился директор. Им стал Танаш Ускенов. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Танаш включил режим "отмазка", ну или "крыша" заставила.
21.09.2024, 19:01
Базелик
Базелик
Он конечно виноват, но он не виноват.?
21.09.2024, 18:59
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