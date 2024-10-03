Автомобили-двойники: к делу жителя Актау привлекли антикоррупционную службу

Представитель Сергея Федорова, столкнувшегося с проблемой машин-двойников, Ажар Абдил рассказала, что в антикоррупционную службу Улытауской области направлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц управления полиции (УП) Жезказгана. В этом городе житель Актау и обнаружил точную копию своего автомобиля.

Фото предоставлено Сергеем Федоровым

В антикоррупционную службу обратился житель Актау Сергей Федоров, ранее обнаруживший в Жезказгане «двойника» своего автомобиля. По словам его представителя Ажар Абдил, в настоящее время со стороны управления полиции Жезказгана идет полное бездействие и игнорирование всех предоставленных ими доказательств.

- По непонятным нам причинам следствие не назначило комиссионную судебно-трасологическую экспертизу на автомобиль-двойник в центральном аппарате экспертной организации в Астане. В этой связи нами было подано заявление в Антикор области Улытау о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц УП Жезказган по факту халатности, предусмотренной статьей 371 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - пояснила Ажар Абдил.

Кроме того, была направлена жалоба в Следственный суд Жезказгана о признании незаконным факт бездействия должностных лиц полиции Жезказгана, с одновременной постановкой вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности.

Для справки:

Статья 371 УК РК. Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, – наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее житель Актау рассказал историю о том, как он лишился права управлять своим автомобилем из-за того, что в другом городе Казахстана у машины появился «двойник».