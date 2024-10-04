В трех микрорайонах Актау частично отключили свет

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 11, 12 и 24 микрорайонах. В ГКП «АУЭС» прокомментировали ситуацию.

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Чат акимата Мангистауской области «разрывается» от массовых жалоб от отключение света в их домах. В АУЭС оперативно отреагировали на претензии граждан.

«Частичное аварийное отключение электроэнергии в 11, 12, 24 микрорайонах. Бригада взяла в работу», - сообщили они.

По информации пресс-службы АУЭС, ремонтные работы могут продлиться несколько часов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 октября, намечается плановое отключение света в некоторых домах 12 микрорайона.