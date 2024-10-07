Недоступные автобусы: чиновников просят сделать остановку в Актау

Жильцы ЖК «Махаббат» просят оборудовать место ожидания общественного транспорта в 17 микрорайоне либо установить дорожный знак «Автобусная остановка». Что на это ответили чиновники – в материале Lada.kz.

Фото предоставили жители ЖК «Махаббат»

По словам жильцов ЖК, на дороге между 17 и 18 микрорайонами курсируют два маршрута – это №6 и №12. Однако общественный транспорт из-за отсутствия здесь дорожного знака не останавливается.

Люди надеются, что акимат примет решение о строительстве остановочного пункта либо временно установит хотя бы знак «Автобусная остановка».

Комментарий Lada.kz предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Для установки дорожного знака необходим «кармашек», - заявили чиновники.

Автобусную остановку, заверили специалисты, построят в этом году.

Напомним, ранее жителей Актау озадачила гигантская скамейка на автобусной остановке.