У автомобиля еще одного жителя Актау обнаружился «двойник»-южанин

Мужчина при продаже автомобиля узнал, что точная копия его машины уже зарегистрирована в Шымкенте. Теперь житель Актау не может продать свой автомобиль, так как машина находится в аресте, а уполномоченные органы, по его словам, не желают заниматься этой ситуацией.

Иллюстративное фото с сайта Авто.ру

В редакцию lada.kz обратился житель Актау Огтай Султанов, столкнувшийся с проблемой автомобилей-двойников.

По его словам, он приобрел свой FORD F150 зеленого цвета «с рук» в январе 2023 года. Уже в июне мужчина решил продать автомобиль, но при процедуре переоформления в специализированном Центре обслуживания населения для автомобилистов он узнал, что такой же автомобиль, с тем же VIN-кодом уже зарегистрирован в Шымкенте.

Хозяина второго автомобиля установили. Он ездит по дорогам Астаны, собирает штрафы. О его нарушениях я узнал только после получения данных из департамента полиции Акмолинской области. В контакт с этим водителем я не вступал, не было номера телефона. После того, как система выявила «двойника», в отношении меня открыли уголовное дело - это правомерные действия полиции, они нужны для подтверждения моей правоты. Была проведена судебно-трассологическая экспертиза, где подтвердилось, что VIN-код на моем авто изменению не подвергался и нанесен заводским способом. И по данным этой экспертизы в отношении меня прекратили уголовное дело, рассказал мужчина.

Огтай Султанов сообщил, что все документы направили в департамент полиции Туркестанской области, но ответа от ведомства о том, какие меры предприняты в отношении владельца «двойника», не поступило до сих пор.

Теперь я не могу продать автомобиль, и, соответственно, переоформить его. С 25 ноября по 7 июня этого года я бьюсь в двери ответственных органов. Мне предоставили протокол, где подтверждается, что VIN-код на моем автомобиле не подвергался изменению и нанесен заводским способом, и больше ничего. Все органы отписываются, пересылают меня в другие органы, но заниматься этим никто не хочет. А я вообще ничего не могу сделать с автомобилем. Уже какие только мысли в голову не лезут из-за этой ситуации. Складывается впечатление, что кто-то лоббирует интересы владельца «двойника» моего авто, - пояснил житель Актау.

На сегодняшний день мужчина планирует обратиться в суд, и уже нанял юриста для подготовки соответствующих документов.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Федоров, житель Актау, рассказал историю о том, как он лишился права управлять своим автомобилем из-за того, что в другом городе Казахстана у машины появился «двойник».