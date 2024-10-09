Автобусную остановку установили на пешеходном тротуаре в Актау

Жителей Актау удивил монтаж автобусной остановки прямо на пешеходном тротуаре в 17 микрорайоне. Такое расположение объекта, по мнению людей, мешает передвижению населения. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заверили, что ошибки в строительстве нет.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Жители Актау поделились новым «ноу-хау» от властей в Instagram. На видео автобусную остановку установили прямо на пешеходном тротуаре. Таким образом, у людей есть только два способа ее обойти: двигаться по бездорожью либо по проезжей части, подвергая себя опасности.

У пользователей сети решение властей сразу вызвало вопросы.

«В акимате точно работают образованные чиновники?». «Это что? Может, временно, потом переставят? Очень хочется на это надеяться...».

По ситуации также высказался блогер Азамат Сарсенбаев, назвав объект «самой неудобной остановкой».

Идешь ты про тротуару, никому не мешаешь, и бац! Перед тобой вот это (автобусная остановка – прим. авт.). А как колясочникам, мамам с колясками проходить? Кто додумался поставить остановку таким вот образом, перекрыв тротуар?, - спрашивает на видео блогер.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Специалисты предоставили объяснение, заверив, что ошибки при строительстве места ожидания общественного транспорта нет.

В городе ведется строительство 20 остановок. Из-за наличия инженерных сетей под проезжей частью за тротуаром остановка в 17 микрорайоне построена над тротуаром. Конструкция остановки закрепляется под землей. Специалисты планировали сделать обходной тротуар до того, как будет построена остановка. В настоящее время ведутся работы по монтажу обходного тротуара.

Как отметил глава отдела Асхат Нурмухан, работы ведутся согласно плану, они еще не завершены.