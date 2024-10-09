Сообщения о бесплатном питании для детей пугают родителей в Актау

В Актау родители получают SMS, в которых сообщается, что их детям предоставляется бесплатное питание в школах. Для получения услуги предлагается пройти по ссылке. Жители Актау утверждают, что она мошенническая. В АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») поспешили успокоить родителей.

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В редакцию Lada.kz обратились обеспокоенные родители. По их словам, на телефоны приходят SMS, в которых сообщается о том, что дети стали получателями бесплатного питания в школах. Чтобы воспользоваться услугой, предлагается пройти по ссылке, которую, как утверждают родители, создали мошенники.

Стоит отметить, что сообщения присылаются с номера 1414.

Сегодня родительница моего класса получила такое сообщение, перешла по ссылке, а оказалось, что это мошенники. Теперь у нее Kaspi заблокирован. Будьте бдительны, предупредите других родителей, - сказано в сообщении.

В АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») корреспонденту Lada.kz ответили, что сообщения – не фейк, а ссылка – действительная. Рассылка осуществляется с 1 октября текущего года.

Первого октября 2024 года пользователи приложения eGov Mobile получили сообщение от номера 1414 о получении цифрового ваучера на бесплатное питание в школах. Рассылка организована министерством просвещения РК, - отметили в НИТ.

Ссылка из сообщения ведет на сервис «Социальный кошелек» в мобильном приложении eGov Mobile. При отсутствии eGov Mobile пользователя перенаправляют в магазины приложений для его скачивания и установки.

Некоторые пользователи получили информацию в мессенджерах о том, что данная рассылка является мошеннической и ведет к блокировке банковских приложениий. В связи с этим, подчеркиваем, что рассылка исходного сообщения является достоверной, портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей. Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию, - сообщили в НИТ.

Там же добавили, что вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz.

По всем вопросам, связанным с работой портала eGov.kz и приложения eGov Mobile, пользователи могут обращаться в колл-центр по номеру 1414.