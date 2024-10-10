Бытовым насильникам оружие не выдавали – полиция Мангистау

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали заявление региональной прокуратуры о том, что в Тупкараганском районе выдавали разрешение на приобретение гражданского оружия лицам, которых ранее привлекали к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.

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В ведомстве признали факт того, что тупкараганские полицейские вовремя не исполнили поручения, данные в представлении прокуратуры Мангистауской области. Однако бытовым насильникам и людям, привлеченным к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью, разрешение на приобретение гражданского оружия не выдавали.

В ведомстве рассказали о подробностях инцидентов с нарушителями.

Первый гражданин в декабре 2021 года в Актау был привлечен к административной ответственности по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. В 2023 году данный гражданин переехал в Тупкараганский район. Разрешение на оружие он получил до совершения правонарушения. Право на оружие дается на пять лет. То есть, как указано в опубликованной статье, полиция не давала разрешения на хранение и ношение гражданского оружия данному гражданину после правонарушения. Также по второму гражданину: 10 октября 2023 года на пульт "102" поступил вызов по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, после чего нарушителя сразу же привлекли к административной ответственности, и в этот же день участковые инспекторы полиции изъяли две единицы гражданского оружия. Оружие у него было до совершения этих правонарушений. Оно по сей день хранится в специальной камере отдела полиции Тупкараганского района. На дальнейшее хранение и получение оружия данный гражданин не имеет права, - пояснили в полиции.

В департаменте отметили, что полиция ни в коем случае не выдает разрешения на получение и хранение гражданского оружия людям, которые привлекались к административной и уголовной ответственности.

Напомним, ранее региональная прокуратура сообщала о том, что за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ведомство выявило нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия. Установлено, что такие документы получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.