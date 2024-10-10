18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.44
534.31
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.10.2024, 19:08

Бытовым насильникам оружие не выдавали – полиция Мангистау

Общество 0 515 Алия Шарипова

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали заявление региональной прокуратуры о том, что в Тупкараганском районе выдавали разрешение на приобретение гражданского оружия лицам, которых ранее привлекали к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В ведомстве признали факт того, что тупкараганские полицейские вовремя не исполнили поручения, данные в представлении прокуратуры Мангистауской области. Однако бытовым насильникам и людям, привлеченным к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью, разрешение на приобретение гражданского оружия не выдавали.

В ведомстве рассказали о подробностях инцидентов с нарушителями.

Первый гражданин в декабре 2021 года в Актау был привлечен к административной ответственности по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. В 2023 году данный гражданин переехал в Тупкараганский район. Разрешение на оружие он получил до совершения правонарушения. Право на оружие дается на пять лет. То есть, как указано в опубликованной статье, полиция не давала разрешения на хранение и ношение гражданского оружия данному гражданину после правонарушения.

Также по второму гражданину: 10 октября 2023 года на пульт "102" поступил вызов по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, после чего нарушителя сразу же привлекли к административной ответственности, и в этот же день участковые инспекторы полиции изъяли две единицы гражданского оружия. Оружие у него было до совершения этих правонарушений. Оно по сей день хранится в специальной камере отдела полиции Тупкараганского района. На дальнейшее хранение и получение оружия данный гражданин не имеет права, - пояснили в полиции.

В департаменте отметили, что полиция ни в коем случае не выдает разрешения на получение и хранение гражданского оружия людям, которые привлекались к административной и уголовной ответственности.

Напомним, ранее региональная прокуратура сообщала о том, что за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ведомство выявило нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия. Установлено, что такие документы получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?