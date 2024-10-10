Международный конкурс сыров «Cheese Open-2024» проходит в Актау

Два дня подряд, 9 и 10 октября, в областном центре проводился Открытый международный сырный конкурс «Cheese Open-2024» при поддержке Международной гильдии производителей сыра и в рамках форума экспертов молочной промышленности, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

Основная цель международного мероприятия - повышение потенциала производства и экспорта молочных продуктов (коровье молоко, козье молоко, овечье молоко), а также сыров. Свое мнение высказал заместитель акима области Канат Кулжанов.

«В мероприятии приняли участие более 20 международных и отечественных специалистов, молочных технологов, ученых. Эксперты, имеющие богатый опыт в области производства сыров, поделились своим опытом, в том числе президент Международной гильдии производителей сыра Ролан Бартемели и ученый Гаухар Конуспаева. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку предпринимателям», - сказал Канат Кулжанов.

Организатором масштабного мероприятия выступил Казахстан. По словам президента казахстанской гильдии сыроделов Александры Григоровой, в мероприятии приняли участие опытные специалисты, включая крупных производителей молока, которые дадут оценку качества натуральной продукции. Свою оценку даст и международное жюри из Франции, Нидерландов, Италии, Сербии, России и Казахстана.