Чиновники разрешают уплотнительное строительство в Актау, несмотря на протесты жителей

Жители 40 дома в 14 микрорайоне Актау с начала 2024 года ведут борьбу против уплотненной застройки рядом с их домом. Однако их усилия остаются безрезультатными. По словам людей, власти города игнорируют их обращения. В городском отделе предпринимательства прокомментировали жалобу горожан.

Фото жителей Актау

В редакцию Lada.kz вновь поступила жалоба от жителей дома №40 в 14 микрорайоне. По их словам, летом рядом с их домом был возведен торговый павильон, несмотря на их обращения в акимат. Павильон был возведен на месте, где проходят под землёй коммуникационные трубы.

В начале 2024 года мы с жителями дома обращались в акимат, к журналистам, и даже приходили с представителями ТВС, чтобы запретить установку павильона. Однако летом павильон все же появился. Усыпили нашу бдительность и теперь проводят работы по облагораживанию своего павильона! Проводят электричество, а потом, наверное, и воду подключат, и это все там, где проходят под землёй огромные трубы с коммуникациями! Когда прекратиться этот беспредел? Я ранее писала несколько раз, меня проигнорировали! Вы творите, что хотите, город заполонили непонятными постройками! Дышать в городе невозможно, воды нет. Когда же вы начнете думать?! Кто-то раздает разрешения на строительство направо и налево! Прошу обратить внимание на эту ситуацию, - жалуются жители 40 дома в 14 микрорайоне.

Журналист Lada.kz обратился за комментарием в городской акимат.

В отделе предпринимательства заявили, что строительство данного павильона ведется на законных основаниях.

Имеются все разрешительные документы, - заявили в ведомстве.

Напомним, жители дома №40 в 14 микрорайоне протестовали против строительства трех новых объектов, которые намереваются возвести впритык к их дому.