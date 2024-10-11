18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.84
536.88
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.10.2024, 14:40

Чиновники разрешают уплотнительное строительство в Актау, несмотря на протесты жителей

Общество 0 2 550 Лиана Рязанцева

Жители 40 дома в 14 микрорайоне Актау с начала 2024 года ведут борьбу против уплотненной застройки рядом с их домом. Однако их усилия остаются безрезультатными. По словам людей, власти города игнорируют их обращения. В городском отделе предпринимательства прокомментировали жалобу горожан.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

В редакцию Lada.kz вновь поступила жалоба от жителей дома №40 в 14 микрорайоне. По их словам, летом рядом с их домом был возведен торговый павильон, несмотря на их обращения в акимат. Павильон был возведен на месте, где проходят под землёй коммуникационные трубы.

В начале 2024 года мы с жителями дома обращались в акимат, к журналистам, и даже приходили с представителями ТВС, чтобы запретить установку павильона. Однако летом павильон все же появился. Усыпили нашу бдительность и теперь проводят работы по облагораживанию своего павильона! Проводят электричество, а потом, наверное, и воду подключат, и это все там, где проходят под землёй огромные трубы с коммуникациями! Когда прекратиться этот беспредел? Я ранее писала несколько раз, меня проигнорировали! Вы творите, что хотите, город заполонили непонятными постройками! Дышать в городе невозможно, воды нет. Когда же вы начнете думать?! Кто-то раздает разрешения на строительство направо и налево! Прошу обратить внимание на эту ситуацию, - жалуются жители 40 дома в 14 микрорайоне.

Журналист Lada.kz обратился за комментарием в городской акимат.

В отделе предпринимательства заявили, что строительство данного павильона ведется на законных основаниях.

Имеются все разрешительные документы, - заявили в ведомстве.

Напомним, жители дома №40 в 14 микрорайоне протестовали против строительства трех новых объектов, которые намереваются возвести впритык к их дому.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Строгоff
Строгоff
Прошу обратить внимание, что эта постройка мешает обзору на дороге при повороте. Очень стало неудобно.
11.10.2024, 13:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?