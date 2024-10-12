Откуда «Barracuda»? Стоянка катера на автопарковке вызвала вопросы у жителей Актау

Появление судна на территории автопарковки вызвало вопросы у жителей 14 микрорайона. Комментарий предоставили в департаменте полиции региона.
По словам жителей дома №26, катер «Barracuda» уже долгое время находится на территории парковки. Люди встревожены тем, что прицеп держится на кирпичах, а должна быть специальная подножка. У жителей также вызвала вопросы законность стоянки плавательного средства.
В Актауском городском акимате с этим вопросом посоветовали обратиться в департамент полиции Мангистауской области. Там сообщили, что владелец катера имеет полное право его парковать.
Он установлен на прицепе. Нарушений с его стороны нет, - ответили в полиции.
Напомним, водители незаконно захватили парковочные места в 7 микрорайоне.
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